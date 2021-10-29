Колледжи и техникумы могут прекратить прием на обучение по 43 профессиям

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство просвещения России планирует прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года, соответствующий проект приказа размещен в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



"Проектом приказа вносятся изменения в 43 федеральных государственных образовательных стандарта среднего профессионального образования, утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, в части прекращения приема на обучение по ним с 31 декабря 2021 года", - говорится в пояснительной записке.



В частности, прием может быть остановлен на такие профессии как рекламный агент, контролер банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально- швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта и так далее.



По 43 профессиям



