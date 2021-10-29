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Сегодня нет необходимости для закрытия границ РФ из-за пандемии - Попова

21:15 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимости для закрытия российских границ из-за пандемии коронавируса сегодня нет, основное распространение вируса идет внутри страны. Об этом в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова пояснила, что только 1% ПЦР-тестов на коронавирус тех, кто приезжает или возвращается в РФ из-за границы, оказывается положительным. "Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%", - рассказала она.

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