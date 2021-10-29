Изъятые антикварные иконы в 1990-2010 годах Пулковской таможней переданы в Минкультуры

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Пулковской таможни передали органам Министерства культуры России 20 антикварных икон и других предметов религиозного культа, которые были изъяты при незаконных попытках вывоза из России в аэропорту Петербурга в 1990-2010 годах. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.



"20 икон и иных предметов религиозного культа переданы Пулковской таможней в территориальный орган Министерства культуры России для последующего зачисления в музейный фонд. <…> Этому предшествовала кропотливая работа сотрудников таможни в наши дни и профессиональные действия их коллег эпохи 90-х, не допустивших вывоза за границу предметов старины", - рассказали в пресс-службе.



Значительная часть предметов, в соответствии с заключениями экспертов, представляют для России историческую, культурную и художественную ценность. Среди прочих артефактов - изготовленная в одной из петербургских мастерских в 1832 году серебряная икона "Богоматерь Умягчение злых сердец", образ Святителя Николая Чудотворца и киотный крест с распятием, а также изъятая в 2004 году при попытке вывоза икона "Святой апостол Лука" XIX века.





