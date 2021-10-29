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Уже 432 предприятия торговли и услуг в Москве нарушили режим нерабочих дней

22:10 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим нерабочих дней в первый день "длинных выходных" в столице нарушили 432 предприятия потребительского рынка. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В первый нерабочий день, 28 октября, было проверено 31,6 тыс. объектов. Нарушения выявлены на 432 объектах (1,4%). Таким образом, режим нерабочих дней соблюдается подавляющим большинством предприятий потребительского рынка", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что всего на территории Москвы функционируют 98,1 тыс. предприятий потребительского рынка и услуг, из них 62,2 тыс. - стационарные предприятия розничной торговли; 18,3 тыс. предприятий общественного питания; 17,6 тыс. предприятий бытового обслуживания. Продолжают работать 19,5 тыс. предприятий розничной торговли, реализующих продовольственные товары (из них 7,2 тыс. сетевых и 12,3 тыс. несетевых), а также рабочие и офисные столовые.

"В соответствии с указом мэра Москвы от 21 октября, <…> с 28 октября по 07 ноября 2021 года приостанавливается доступ в 74,2 тыс. объектов потребительского рынка, в т.ч. 41,7 тыс. предприятий розничной торговли; 14,9 тыс. предприятий общественного питания; 17,6 тыс. предприятий бытового обслуживания", - заключили в пресс-службе.

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