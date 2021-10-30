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Необычно теплые выходные прогнозируют синоптики в Москве

09:00 30.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очень теплая погода для умеренных широт европейской части России до плюс 12-14 градусов ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температуры высокие, по-настоящему высокие, дневные температуры вот уже 30 октября - плюс 12-14 градусов, аналогичная температура в воскресенье. Максимальная температура в Москве - плюс 12-14 градусов. Конечно, это совершенно нехарактерно для умеренных широт европейской части России, для Москвы. Но и ночные температуры тоже высокие. В ближайшую ночь на субботу минимальное значение прогнозируется в диапазоне плюс 7-9 градусов в Москве. Поэтому, конечно же, это очень теплая погода", - сообщил Вильфанд.

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