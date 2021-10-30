Госиспытания "Циркона" пройдут в ноябре и декабре - СМИ
09:22 30.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Государственные испытания "Циркона" начнутся в ноябре и продолжатся в декабре 2021 года. Всего планируется выполнить пять пусков по морским и береговым целям", - сказал он.
В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать ТАСС эту информацию.
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