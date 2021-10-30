Госиспытания "Циркона" пройдут в ноябре и декабре - СМИ

09:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" с надводного носителя - фрегата "Адмирал Горшков" - начнутся в ноябре этого года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны РФ.

"Государственные испытания "Циркона" начнутся в ноябре и продолжатся в декабре 2021 года. Всего планируется выполнить пять пусков по морским и береговым целям", - сказал он.

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать ТАСС эту информацию.