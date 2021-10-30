Австралия не собирается сокращать использование угля - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралия не присоединится к соглашениям о постепенном отказе от использования угля в ходе саммита Группы двадцати (G20) в Риме и конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго. Об этом в субботу сообщила газета "Острэлиан" со ссылкой на австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, прибывшего в Рим для участия во встрече лидеров стран G20.

По данным издания, Моррисон в ходе обоих саммитов "намерен поставить интересы Австралии на первое место и не станет участвовать в соглашениях о поэтапном прекращении добычи угля и выработки электроэнергии из ископаемого топлива". "Окончательное коммюнике будет проработано в течение следующих нескольких дней, но политика Австралии по этим вопросам будет кристально ясной: правительство Австралии и в Риме, и в Глазго поставит интересы Австралии на первое место. Все страны подходят к решению задач [по сокращению выбросов] по-разному, их экономики разные, они сталкиваются с разными проблемами. Ситуация в Австралии также сильно отличается от той, что сложилась в странах Европы и других государствах", - цитирует Моррисона газета.