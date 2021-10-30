Австралия не собирается сокращать использование угля - СМИ
09:30 30.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, Моррисон в ходе обоих саммитов "намерен поставить интересы Австралии на первое место и не станет участвовать в соглашениях о поэтапном прекращении добычи угля и выработки электроэнергии из ископаемого топлива". "Окончательное коммюнике будет проработано в течение следующих нескольких дней, но политика Австралии по этим вопросам будет кристально ясной: правительство Австралии и в Риме, и в Глазго поставит интересы Австралии на первое место. Все страны подходят к решению задач [по сокращению выбросов] по-разному, их экономики разные, они сталкиваются с разными проблемами. Ситуация в Австралии также сильно отличается от той, что сложилась в странах Европы и других государствах", - цитирует Моррисона газета.
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