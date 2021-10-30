Союзники США не хотят, чтобы Америка меняла доктрину применения ядерного оружия

09:45 Источник: РБК

Страны — союзники США, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Япония, призывают президента Джо Байдена не менять действующую ядерную политику и не переходить к принципу неприменения ядерного оружия первыми, сообщает Financial Times. Как пишет газета, это «может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Россию и Китай».



Американская администрация сейчас анализирует политику США в отношении применения ядерного оружия. Ранее в этом году, как сообщили источники газеты, Соединенные Штаты разослали опросы на эту тему своим союзникам, большинство высказались против любых изменений.



Некоторые союзники полагают, что США могут перейти к принципу «единственной цели» — он подразумевает, что Вашингтон будет использовать ядерное оружие исключительно при определенных обстоятельствах, например для сдерживания или в качестве ответной меры. По мнению противников этого, такой переход «придаст храбрости» России и Китаю.(РБК)

