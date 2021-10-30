Скончался диктор Игорь Кириллов
10:34 30.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Игорю Кириллову было 89 лет. Более 20 лет он вел программу «Время». Выпускник Щепкинского театрального училища, телевизионную карьеру он начал в должности помощника режиссера, но уже через несколько месяцев откликнулся на объявленный Центральным телевидением конкурс дикторов. О смерти диктора, журналиста, народного артиста СССР сообщил «Первый канал».
НОВОСТИ
- 11:00 30.10.2021
- Цена на газ для Молдавии может меняться в зависимости от сезона - СМИ
- 10:46 30.10.2021
- Союз поисковых отрядов присоединился к Международной эстафете памяти
- 10:00 30.10.2021
- Борис Джонсон: Рим со своими руинами - отличное место для проведения G20...
- 09:45 30.10.2021
- Союзники США не хотят, чтобы Америка меняла доктрину применения ядерного оружия
- 09:30 30.10.2021
- Австралия не собирается сокращать использование угля - СМИ
- 09:22 30.10.2021
- Госиспытания "Циркона" пройдут в ноябре и декабре - СМИ
- 09:10 30.10.2021
- Гендиректор ВОЗ призвал готовится к новой пандемии
- 09:00 30.10.2021
- Необычно теплые выходные прогнозируют синоптики в Москве
- 22:30 29.10.2021
- Коронавирус не был создан в качестве биологического оружия - доклад разведки США
- 22:20 29.10.2021
- На следующей неделе в Сочи Путин проведет традиционную серию военных совещаний - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать