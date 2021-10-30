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Скончался диктор Игорь Кириллов

10:34 30.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Игорю Кириллову было 89 лет. Более 20 лет он вел программу «Время». Выпускник Щепкинского театрального училища, телевизионную карьеру он начал в должности помощника режиссера, но уже через несколько месяцев откликнулся на объявленный Центральным телевидением конкурс дикторов. О смерти диктора, журналиста, народного артиста СССР сообщил «Первый канал».

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