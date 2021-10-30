Союз поисковых отрядов присоединился к Международной эстафете памяти

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«Институт социальной памяти» Академии военных наук стал партнером Союза поисковых отрядов России. Согласно плану, это позволит миссии Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя» продолжить работу по объединению муниципальных органов власти страны, ближнего и дальнего зарубежья в вопросах сохранения историко-мемориальной, социально-экономической, информационной и культурно-просветительской деятельности, способствующих сохранению памяти о подвиге народов СССР, стран-союзников по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Главная цель – сохранение, восстановление воинских захоронений, памятников и памятных мест, связанных с подвигами героев войны.

По словам директора «Института социальной памяти» Академии военных наук Александра Ужанова, в настоящий момент к проекту привлечены более 150 сел и городов, действует 70 инициативных проектных групп.

«Мы привлекаем и объединяем в народно-дипломатической, патриотической и мемориальной работе в качестве консультантов и экспертов, руководителей поисковых объединений, отрядов и клубов», - сообщил после подписания соглашения Александр Ужанов.

Председатель правления Союза поисковых отрядов» автор закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» Юрий Смирнов отметил, что рассматривает миссию Международной эстафеты памяти и благодарности, как укрепление дружбы между народами, на продолжение заложенных в борьбе с фашизмом традиций воинского братства и духовного единства.

«Накопленный поисковыми структурами России, государств СНГ потенциал позволяет рассчитывать, что при поддержке местных и региональных властей мы сможем сберечь советские военные памятники и захоронения и не допустим фальсификации нашего героического прошлого», - отметил Юрий Смирнов.

На церемонии подписания соглашения о партнерстве была объявлена новая народно-дипломатическая инициатива о побратимстве между городами Узды и Дзержинск Минской области, селами Хоромицкое и Станьково. В Станькове в мае 1944 года совершил свой подвиг разведчик штаба 200-й партизанской бригады имени К.К. Рокоссовского, впоследствии Герой Советского Союза Марат Казей. Юный партизан в возрасте 14 лет взорвал себя и окруживших его фашистов гранатой.