0
0
35
НОВОСТИ

Союз поисковых отрядов присоединился к Международной эстафете памяти

10:46 30.10.2021

«Институт социальной памяти» Академии военных наук стал партнером Союза поисковых отрядов России. Согласно плану, это позволит миссии Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя» продолжить работу по объединению муниципальных органов власти страны, ближнего и дальнего зарубежья в вопросах сохранения историко-мемориальной, социально-экономической, информационной и культурно-просветительской деятельности, способствующих сохранению памяти о подвиге народов СССР, стран-союзников по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Главная цель – сохранение, восстановление воинских захоронений, памятников и памятных мест, связанных с подвигами героев войны.

По словам директора «Института социальной памяти» Академии военных наук Александра Ужанова, в настоящий момент к проекту привлечены более 150 сел и городов, действует 70 инициативных проектных групп.

«Мы привлекаем и объединяем в народно-дипломатической, патриотической и мемориальной работе в качестве консультантов и экспертов, руководителей поисковых объединений, отрядов и клубов», - сообщил после подписания соглашения Александр Ужанов.

Председатель правления Союза поисковых отрядов» автор закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» Юрий Смирнов отметил, что рассматривает миссию Международной эстафеты памяти и благодарности, как укрепление дружбы между народами, на продолжение заложенных в борьбе с фашизмом традиций воинского братства и духовного единства.

«Накопленный поисковыми структурами России, государств СНГ потенциал позволяет рассчитывать, что при поддержке местных и региональных властей мы сможем сберечь советские военные памятники и захоронения и не допустим фальсификации нашего героического прошлого», - отметил Юрий Смирнов.

На церемонии подписания соглашения о партнерстве была объявлена новая народно-дипломатическая инициатива о побратимстве между городами Узды и Дзержинск Минской области, селами Хоромицкое и Станьково. В Станькове в мае 1944 года совершил свой подвиг разведчик штаба 200-й партизанской бригады имени К.К. Рокоссовского, впоследствии Герой Советского Союза Марат Казей. Юный партизан в возрасте 14 лет взорвал себя и окруживших его фашистов гранатой.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 30.10.2021
Цена на газ для Молдавии может меняться в зависимости от сезона - СМИ
0
0
10:34 30.10.2021
Скончался диктор Игорь Кириллов
0
83
10:00 30.10.2021
Борис Джонсон: Рим со своими руинами - отличное место для проведения G20...
0
142
09:45 30.10.2021
Союзники США не хотят, чтобы Америка меняла доктрину применения ядерного оружия
0
174
09:30 30.10.2021
Австралия не собирается сокращать использование угля - СМИ
0
182
09:22 30.10.2021
Госиспытания "Циркона" пройдут в ноябре и декабре - СМИ
0
193
09:10 30.10.2021
Гендиректор ВОЗ призвал готовится к новой пандемии
0
236
09:00 30.10.2021
Необычно теплые выходные прогнозируют синоптики в Москве
0
207
22:30 29.10.2021
Коронавирус не был создан в качестве биологического оружия - доклад разведки США
0
897
22:20 29.10.2021
На следующей неделе в Сочи Путин проведет традиционную серию военных совещаний - Песков
0
642

Возврат к списку