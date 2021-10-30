Цена на газ для Молдавии может меняться в зависимости от сезона - СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией "Газпром" может вырасти до 500-600 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.

"С 2021 года цена на газ в теплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, и в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить, - сказал он. - Однако если раньше льготы применялись ко всем объемам газа, то, согласно новым условиям, в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное - по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах - 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное - по рыночным ценам". По словам собеседника агентства, "с учетом ситуации на рынке изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой, до 500-600 долларов за тысячу кубометров".

В пятницу стало известно, что "Газпром" и Молдавия согласовали условия контракта на поставки газа, а также схему погашения задолженности страны. Согласно договоренностям сторон, соглашение между "Газпромом" и "Молдовагазом" продлено на 5 лет. Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.