Саммит глав государств G20 начал работу в Риме
11:45 30.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хозяин саммита, премьер-министр Италии Марио Драги приветствует участников, среди которых, помимо глав государств и правительств, руководители международных организаций, включая ООН.
Президент РФ Владимир Путин примет участие во встречах саммита по видеосвязи. Его выступление ожидается в двух сессиях: "Глобальная экономика и глобальное здоровье" и "Изменения климата и окружающая среда".
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