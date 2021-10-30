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Саммит глав государств G20 начал работу в Риме

11:45 30.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20) начался в итальянской столице. Лидеры начали прибывать в субботу утром в конгресс-центр "Нувола" ("Облако") в римском квартале ЭУР (EUR), передает корр. ТАСС.

Хозяин саммита, премьер-министр Италии Марио Драги приветствует участников, среди которых, помимо глав государств и правительств, руководители международных организаций, включая ООН.

Президент РФ Владимир Путин примет участие во встречах саммита по видеосвязи. Его выступление ожидается в двух сессиях: "Глобальная экономика и глобальное здоровье" и "Изменения климата и окружающая среда".

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