Вице-премьер Молдавии назвал цену на газ для страны на ноябрь

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость газа для Молдавии, согласно условиям нового контракта с "Газпромом", в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил в субботу на своей странице в "Фейсбуке" проводивший переговоры в Санкт-Петербурге вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

"Исходя из текущей конъюнктуры рынка, в ноябре стоимость газа составит примерно 450 долларов за 1 тыс. кубометров, а затем цена будет снижаться в зависимости от цены на газ на биржах. При новых условиях [в контракте] цена на газ будет в два раза ниже рыночной", - написал Спыну.