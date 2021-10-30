На женщину, которая снялась частично обнаженной на фоне Исаакиевского собора, завели уголовное дело
14:05 30.10.2021 Источник: Интерфакс
"Подозреваемая, находясь у православного храма - ГМП "Исаакиевский собор", действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела", - говорится в сообщении.
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