На женщину, которая снялась частично обнаженной на фоне Исаакиевского собора, завели уголовное дело

14:05 Источник: Интерфакс

Следственные органы Петербурга возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 30-летней женщины, которая снялась частично обнаженной на фоне Исаакиевского собора, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

"Подозреваемая, находясь у православного храма - ГМП "Исаакиевский собор", действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела", - говорится в сообщении.