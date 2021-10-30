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Путин заявил, что бюджет России в 2021-м году будет профицитным

14:25 30.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бюджет России в 2021 году будет профицитным.

"В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда, а в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным", - сообщил российских лидер, выступая на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции.

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