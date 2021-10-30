Ряд государств, в том числе из G20, до сих пор не готов к взаимному признанию вакцин - Путин

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недобросовестная конкуренция приводит к тому, что до сих пор не все страны мира могут получить доступ к вакцинам и другим ресурсам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции

"Хотел бы обратить внимание, что, несмотря на решения Группы двадцати, доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе государств "двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", - сказал Путин.