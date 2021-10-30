Игрь Кириллов будет похоронен на Новодевичье кладбище
17:10 30.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Место [похорон] - Новодевичье кладбище", - сказала она и добавила, что дата прощания еще не известна.
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