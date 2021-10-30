Игрь Кириллов будет похоронен на Новодевичье кладбище

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова, умершего на 90-м году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила в субботу ТАСС его вдоваТатьяна.

"Место [похорон] - Новодевичье кладбище", - сказала она и добавила, что дата прощания еще не известна.