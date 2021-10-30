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Министры G20 договорились о создании рабочей группы по глобальной системе здравоохранения

18:20 30.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры здравоохранения и финансов стран Группы двадцати договорились о создании рабочей группы профильных министерств по подготовке в 2022 году предложений об укреплении глобальной системы здравоохранения. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ по итогам совместной встречи министров финансов и министров здравоохранения Большой двадцатки, которая состоялась в пятницу, 29 октября, на полях саммита G20 в Риме.

"Министры договорились о создании специальной рабочей группы минфинов и минздравов по подготовке в 2022 году предложений об укреплении глобальной системы здравоохранения и обеспечении готовности к реагированию и предотвращению будущих пандемий", - говорится в сообщении.

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