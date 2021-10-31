Завершив спор о пошлинах, США и ЕС решили один из острых вопросов в отношениях - Белый дом
09:10 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам Салливана, в итальянской столице стороны "достигли соглашения по пошлинам на сталь и алюминий и ответным пошлинам, введенным ЕС". Как он подчеркнул, это "устраняет один из крупнейших раздражителей в двусторонних отношениях США и ЕС".
Предыдущая американская администрация во главе с республиканцем Дональдом Трампом с 1 июня 2018 года ввела пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС на уровне 25% и 10% соответственно с целью защиты американской промышленности. ЕС ввел ответные тарифные меры на импорт из США.
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