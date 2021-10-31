Завершив спор о пошлинах, США и ЕС решили один из острых вопросов в отношениях - Белый дом

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Брюссель решили один из наиболее острых вопросов в отношениях, урегулировав разногласия относительно американских пошлин на сталь и алюминий из ЕС и ответных ограничительных мерах. Об этом заявил в субботу журналистам в Риме, где проходит саммит Группы двадцати (G20), помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Текст его выступления распространила пресс-служба Белого дома.



По словам Салливана, в итальянской столице стороны "достигли соглашения по пошлинам на сталь и алюминий и ответным пошлинам, введенным ЕС". Как он подчеркнул, это "устраняет один из крупнейших раздражителей в двусторонних отношениях США и ЕС".



Предыдущая американская администрация во главе с республиканцем Дональдом Трампом с 1 июня 2018 года ввела пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС на уровне 25% и 10% соответственно с целью защиты американской промышленности. ЕС ввел ответные тарифные меры на импорт из США.



