Если маски в РФ будут бесплатными, то масочный режим будет соблюдаться лучше - эксперт

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маски для населения в общественных местах должны стать бесплатными, тогда масочный режим в стране будет соблюдаться лучше. При этом штраф за отказ надевать их в общественных местах следует увеличить, считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.



"Нужно требовать строгого соблюдения масочного режима, потому что общественные места и транспорт - это главные зоны передачи коронавируса. Не перестаю утверждать: необходимо следить за тем, чтобы бизнесы в регионах обеспечивали доступность масок покупателям в магазинах, аптеках, общественном транспорте. Средства защиты должны быть бесплатными для населения, тогда масочный режим будет лучше соблюдаться. В Москве это работает, а в регионах нет, потому что нужно решить этот вопрос административным путем. Вместе с раздачей масок необходимо увеличить штрафы за отказ надевать их в общественных местах", - сказал он ТАСС.



Кроме того, для улучшения ситуации с пандемией, нужно тщательно изучать данные по секвенированию - распространению отдельных штаммов коронавируса в России. Это поможет строить гипотезы о том, как будет меняться эпидобстановка, заключил Исаев.



