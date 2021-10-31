Если маски в РФ будут бесплатными, то масочный режим будет соблюдаться лучше - эксперт
09:20 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Нужно требовать строгого соблюдения масочного режима, потому что общественные места и транспорт - это главные зоны передачи коронавируса. Не перестаю утверждать: необходимо следить за тем, чтобы бизнесы в регионах обеспечивали доступность масок покупателям в магазинах, аптеках, общественном транспорте. Средства защиты должны быть бесплатными для населения, тогда масочный режим будет лучше соблюдаться. В Москве это работает, а в регионах нет, потому что нужно решить этот вопрос административным путем. Вместе с раздачей масок необходимо увеличить штрафы за отказ надевать их в общественных местах", - сказал он ТАСС.
Кроме того, для улучшения ситуации с пандемией, нужно тщательно изучать данные по секвенированию - распространению отдельных штаммов коронавируса в России. Это поможет строить гипотезы о том, как будет меняться эпидобстановка, заключил Исаев.
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