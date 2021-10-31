В октябре выросла средняя ставка по потребительским кредитам - СМИ
09:30 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В материале отмечается, что повышение стоимости ипотечных и потребительских кредитов обусловлено ростом ключевой ставки Банка России. В октябре ЦБ повысил этот показатель в шестой раз подряд, на этот раз - до 7,5% годовых.
Наибольшие изменения по потребительским кредитам наблюдаются в ВТБ, Сбербанке и Промсвязьбанке, где ставки по отдельным программам кредитования выросли в диапазоне 1,8-2 п. п. Также корректировки в пределах 0,5-0,8 п. п. отмечены в "Абсолют банке", "Ак Барс банке" и МКБ. По оценкам "Сравни.ру", на конец октября средняя минимальная ставка на потребительские займы составляет 9,36%, средняя максимальная - 17,53%.
Что касается ставок по ипотекам в этом месяце, то больше всего - на 0,5-0,6 п. п. - ипотека подорожала в "Уралсибе" и "Абсолют банке". Согласно результатам мониторинга, главный игрок рынка - Сбербанк - поднял проценты на жилищную ссуду на 0,4 п. п. В Россельхозбанке и Райффайзенбанке зафиксирован рост ставки на 0,3 п. п.
В кредитных организациях изданию подтвердили тенденцию к росту средних ставок по кредитам.
НОВОСТИ
- 09:20 31.10.2021
- Если маски в РФ будут бесплатными, то масочный режим будет соблюдаться лучше - эксперт
- 09:10 31.10.2021
- Завершив спор о пошлинах, США и ЕС решили один из острых вопросов в отношениях - Белый дом
- 20:46 30.10.2021
- На саммите в Риме провели встречу главы МИД России и Китая
- 18:20 30.10.2021
- Министры G20 договорились о создании рабочей группы по глобальной системе здравоохранения
- 17:10 30.10.2021
- Игрь Кириллов будет похоронен на Новодевичье кладбище
- 16:05 30.10.2021
- На саммите G20 Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к взаимному признанию вакцин
- 14:35 30.10.2021
- Ряд государств, в том числе из G20, до сих пор не готов к взаимному признанию вакцин - Путин
- 14:25 30.10.2021
- Путин заявил, что бюджет России в 2021-м году будет профицитным
- 14:05 30.10.2021
- На женщину, которая снялась частично обнаженной на фоне Исаакиевского собора, завели уголовное дело
- 13:20 30.10.2021
- В Австрии растет число заболевших COVID-19, имеющих прививку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать