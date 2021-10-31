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В ближайшие дни жителей азиатской части России ожидают ночные морозы - Вильфанд

10:10 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ночные морозы до минус 10-15 градусов прогнозируются в предстоящие дни в азиатской части России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень холодная погода будет в самых густонаселенных районах азиатской части страны. Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там очень холодная погода, температура примерно на 5-6 градусов ниже нормы, и там будут ночные морозы очень существенные, до минус 10-15 градусов", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что дневная температура в этой части страны также будет ниже нуля.

Очень теплая погода будет на юге европейской части России за счет антициклона. "Там температура почвы будет прогреваться более значительно, поэтому уже с воскресенья на Черноморском побережье температура будет плюс 21-23 градуса, замечательная температура. В Крыму - примерно плюс 17-18. Конечно, температура воды уже не такая, нельзя говорить о бархатном сезоне", - добавил Вильфанд.

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