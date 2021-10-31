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На выборах в Тбилиси действующий мэр набрал 55,7% голосов - ЦИК

10:20 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий мэр грузинской столицы Каха Каладзе набирает 55,7% голосов во втором туре муниципальных выборов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки бюллетеней примерно с 53% участков.

Конкурент Каладзе от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает 44,3% голосов. По данным ЦИК, кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" лидируют и в остальных четырех крупных городах Грузии - Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

Представители правящей партии также лидируют и в 13 мелких городах Грузии. Единственный город, где побеждает кандидат от "Единого национального движения" Георгий Харчилава - Цаленджиха (край Самегрело - Земо Сванети). Он набирает 51,5% голосов. Еще в одном городе - Сенаки - ЦИК пока не подсчитал голоса.

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