Число случаев заражения коронавирусом в Колумбии превысило 5 млн

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колумбийские медики за сутки зафиксировали 1 629 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся составило 5 000 677. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения республики.



За день была подтверждена смерть 33 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 127 258.



По данным Минздрава, на сегодняшний день в Колумбии из 50,8 млн жителей вакцинированы одно- или двухкомпонентным препаратом 21,1 млн человек. С 31 октября в стране начнут прививать от коронавируса детей от трех лет.



