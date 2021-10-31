Число случаев заражения коронавирусом в Колумбии превысило 5 млн
11:10 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
За день была подтверждена смерть 33 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 127 258.
По данным Минздрава, на сегодняшний день в Колумбии из 50,8 млн жителей вакцинированы одно- или двухкомпонентным препаратом 21,1 млн человек. С 31 октября в стране начнут прививать от коронавируса детей от трех лет.
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