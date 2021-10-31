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Число случаев заражения коронавирусом в Колумбии превысило 5 млн

11:10 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колумбийские медики за сутки зафиксировали 1 629 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся составило 5 000 677. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения республики.

За день была подтверждена смерть 33 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 127 258.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Колумбии из 50,8 млн жителей вакцинированы одно- или двухкомпонентным препаратом 21,1 млн человек. С 31 октября в стране начнут прививать от коронавируса детей от трех лет.

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