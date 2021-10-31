Выход астронавтов с МКС в открытый космос перенесен на конец ноября - НАСА

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход в открытый космос с борта Международной космической станции американских астронавтов Тома Маршберна и Кайлы Бэррон отложен почти на две недели и состоится только в конце ноября. Об этом свидетельствуют обновленные в субботу данные расписания Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).



Изначально планировалось, что Маршберн и Бэррон, которые 3 ноября отправятся на МКС на борту корабля Crew Dragon ("Крю дрэгон") компании SpaceX ("Спейс-экс"), проведут работы на внешней поверхности станции 17 ноября, однако теперь дата их выхода в космос изменена на 30 ноября с ориентировочным временем начала в 15:05 мск.



Как отмечают в НАСА, двум астронавтам предстоят работы по замене антенны, ожидается, что на это у них уйдет порядка шести с половиной часов. Данный выход в космос с борта МКС станет 78-м для американских астронавтов.



