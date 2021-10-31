Из-за плохой продажи билетов МХАТ им. М. Горького отменил 2 ноября спектакль с Бузовой

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МХАТ им. М. Горького отменил анонсированный на 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой в связи с плохими продажами билетов, но постановка остается в репертуаре. Об этом сообщается на сайте театра.



"МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений - такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман", - отмечается в сообщении. При этом добавляется, что "МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок".



Ранее художественный руководитель театра Эдуард Бояков заявлял, что этот спектакль остается в репертуаре, но предстоит серьезно с ним поработать.



