При подаче исков Роспотребнадзор поддержит туристов из РФ отравившихся в Египте
13:20 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку потребителям, пострадавшим от отравления в отеле в Египетской Республике в подаче претензий и коллективных исков. В адрес Египетской Республики по линии МИД направлены запросы по ситуации", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что пострадавшие россияне могут обратиться за поддержкой через специальную форму на сайте ведомства.
НОВОСТИ
- 14:20 31.10.2021
- В Японии завершились выборы в нижнюю палату парламента
- 14:10 31.10.2021
- Из-за связанного с COVID-19 расследования закрылся шанхайский "Диснейленд"
- 13:10 31.10.2021
- Оппозиция призывает опротестовать результаты муниципальных выборов в Тбилиси
- 12:20 31.10.2021
- В Афганистане впервые публично выступил лидер радикального движения "Талибан"
- 12:10 31.10.2021
- Из-за плохой продажи билетов МХАТ им. М. Горького отменил 2 ноября спектакль с Бузовой
- 11:45 31.10.2021
- Выход астронавтов с МКС в открытый космос перенесен на конец ноября - НАСА
- 11:10 31.10.2021
- Число случаев заражения коронавирусом в Колумбии превысило 5 млн
- 10:20 31.10.2021
- На выборах в Тбилиси действующий мэр набрал 55,7% голосов - ЦИК
- 10:10 31.10.2021
- В ближайшие дни жителей азиатской части России ожидают ночные морозы - Вильфанд
- 09:30 31.10.2021
- В октябре выросла средняя ставка по потребительским кредитам - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать