При подаче исков Роспотребнадзор поддержит туристов из РФ отравившихся в Египте

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку туристам из России, отравившимся в египетском отеле, в подаче претензий и коллективных исков, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.



"Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку потребителям, пострадавшим от отравления в отеле в Египетской Республике в подаче претензий и коллективных исков. В адрес Египетской Республики по линии МИД направлены запросы по ситуации", - говорится в сообщении.



В Роспотребнадзоре добавили, что пострадавшие россияне могут обратиться за поддержкой через специальную форму на сайте ведомства.



