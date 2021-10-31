0
0
122
НОВОСТИ

При подаче исков Роспотребнадзор поддержит туристов из РФ отравившихся в Египте

13:20 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку туристам из России, отравившимся в египетском отеле, в подаче претензий и коллективных исков, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку потребителям, пострадавшим от отравления в отеле в Египетской Республике в подаче претензий и коллективных исков. В адрес Египетской Республики по линии МИД направлены запросы по ситуации", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что пострадавшие россияне могут обратиться за поддержкой через специальную форму на сайте ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 31.10.2021
В Японии завершились выборы в нижнюю палату парламента
0
0
14:10 31.10.2021
Из-за связанного с COVID-19 расследования закрылся шанхайский "Диснейленд"
0
34
13:10 31.10.2021
Оппозиция призывает опротестовать результаты муниципальных выборов в Тбилиси
0
130
12:20 31.10.2021
В Афганистане впервые публично выступил лидер радикального движения "Талибан"
0
244
12:10 31.10.2021
Из-за плохой продажи билетов МХАТ им. М. Горького отменил 2 ноября спектакль с Бузовой
0
232
11:45 31.10.2021
Выход астронавтов с МКС в открытый космос перенесен на конец ноября - НАСА
0
242
11:10 31.10.2021
Число случаев заражения коронавирусом в Колумбии превысило 5 млн
0
274
10:20 31.10.2021
На выборах в Тбилиси действующий мэр набрал 55,7% голосов - ЦИК
0
360
10:10 31.10.2021
В ближайшие дни жителей азиатской части России ожидают ночные морозы - Вильфанд
0
348
09:30 31.10.2021
В октябре выросла средняя ставка по потребительским кредитам - СМИ
0
354

Возврат к списку