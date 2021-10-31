Оппозиция призывает опротестовать результаты муниципальных выборов в Тбилиси
13:10 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Вчера борьба не закончилась. Борьба вчера лишь началась. На мой взгляд, ни один любящий себя гражданин Грузии, увидя то, что произошло вчера, не смирится с этим и планирует бороться очень стойко, непоколебимо, мирно. Дорогие друзья, тбилисцы, для того, чтобы ознакомить вас с конкретным планом, сегодня в семь часов вечера (18:00 мск) ждем вас у парламента на проспекте Руставели", - сказал Мелия, добавив, что власть не сможет присвоить себе победу на "сфальсифицированных выборах".
Жители республики в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. По предварительным данным ЦИК, кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" побеждают в 19 муниципалитетах из 20, в том числе и в пяти крупных городах. В столице побеждает действующий градоначальник Каха Каладзе, набравший 55,6% после подсчета данных со всех участков. У его оппонента, Ники Мелии - 44,4%.
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