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Из-за связанного с COVID-19 расследования закрылся шанхайский "Диснейленд"

14:10 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шанхайский "Диснейленд" приостановил в воскресенье проход посетителей на территорию парка из-за расследования, связанного с распространением COVID-19 в других регионах страны. Об этом говорится в сообщении администрации парка, опубликованном в его официальном аккаунте в социальной сети "Вэйбо".

"В целях взаимодействия в расследовании распространения нового коронавируса в других провинциях и городах мы временно приостанавливаем проход в шанхайский "Диснейленд" и "Диснейтаун", также будет временно приостановлена работа некоторых аттракционов внутри парка. Находящиеся за пределами парка развлекательные объекты будут работать согласно расписанию", - говорится в заявлении. При этом в администрации парка не уточнили, на какой срок вводятся ограничения.

Находящихся уже внутри парка гостей просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а на выходе всем им придется пройти ПЦР-тест и повторить его через 24 часа. Если оба теста покажут негативный результат, то посетителям парка необходимо будет в течение 12 дней самостоятельно отслеживать свое состояние.

Шанхайский "Диснейленд" - американо-китайский проект, в основу которого заложены идеи местных и западных дизайнеров. В итоге удалось создать комплексное творение, выгодно отличающееся от аналогичных парков как в КНР, так и за ее пределами. Авторы замысла - компания Walt Disney и ее местный партнер Shanghai Shendi Group.

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