Из-за связанного с COVID-19 расследования закрылся шанхайский "Диснейленд"
14:10 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В целях взаимодействия в расследовании распространения нового коронавируса в других провинциях и городах мы временно приостанавливаем проход в шанхайский "Диснейленд" и "Диснейтаун", также будет временно приостановлена работа некоторых аттракционов внутри парка. Находящиеся за пределами парка развлекательные объекты будут работать согласно расписанию", - говорится в заявлении. При этом в администрации парка не уточнили, на какой срок вводятся ограничения.
Находящихся уже внутри парка гостей просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а на выходе всем им придется пройти ПЦР-тест и повторить его через 24 часа. Если оба теста покажут негативный результат, то посетителям парка необходимо будет в течение 12 дней самостоятельно отслеживать свое состояние.
Шанхайский "Диснейленд" - американо-китайский проект, в основу которого заложены идеи местных и западных дизайнеров. В итоге удалось создать комплексное творение, выгодно отличающееся от аналогичных парков как в КНР, так и за ее пределами. Авторы замысла - компания Walt Disney и ее местный партнер Shanghai Shendi Group.
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