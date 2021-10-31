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В Японии завершились выборы в нижнюю палату парламента

14:20 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы в ключевую, нижнюю палату парламента Японии, которая имеет приоритет над верхней при избрании главы правительства и принятии проекта госбюджета, завершились в воскресенье. Сразу же после этого начинается подсчет голосов, а СМИ могут публиковать данные экзитполов.

Участки для голосования закрылись в 20:00 по местному времени (14:00 мск). Как сообщает министерство по административным делам и коммуникациям, по состоянию на 18:00 (12:00 мск) явка составила 31,64%. Это на 1,65 п. п. выше, чем на прошлых выборах в 2017 году.

Вместе с тем досрочно на выборах проголосовали в общей сложности около 20,5 млн человек (19,49% избирателей). Таким образом к концу голосования итоговая явка преодолеет ожидаемый 50-процентный рубеж.

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