В Японии завершились выборы в нижнюю палату парламента
14:20 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участки для голосования закрылись в 20:00 по местному времени (14:00 мск). Как сообщает министерство по административным делам и коммуникациям, по состоянию на 18:00 (12:00 мск) явка составила 31,64%. Это на 1,65 п. п. выше, чем на прошлых выборах в 2017 году.
Вместе с тем досрочно на выборах проголосовали в общей сложности около 20,5 млн человек (19,49% избирателей). Таким образом к концу голосования итоговая явка преодолеет ожидаемый 50-процентный рубеж.
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