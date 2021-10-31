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По экспертным оценкам РФ входит в число лидеров глобальной декарбонизации - Путин

15:40 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, по экспертным оценкам, входит в число лидеров глобальной декарбонизации, в стране хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в воскресенье на саммите Группы двадцати в режиме видеосвязи.

"По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, больше даже, чем в странах семерки", - сказал глава государства.

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