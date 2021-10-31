Джонсон надеется, что Париж перестанет угрожать Лондону санкциями
16:10 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Лидеры обсудили лицензии на рыболовство. Премьер- министр выразил свою глубокую озабоченность по поводу заявлений, сделанных французским правительством в последние дни, в том числе предположений со стороны французского премьер-министра [Жана Кастекса] о том, что Великобритания должна быть наказана за то, что она покинула ЕС. Он выразил надежду на то, что правительство Франции снизит остроту своих заявлений и откажется от угроз", - отмечается в заявлении.
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