0
0
147
НОВОСТИ

За 10 лет средняя температура в РФ выросла на полградуса - Путин

16:05 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире. За 10 лет средняя температура выросла на полградуса.

"Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более, чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более, чем на полградуса", - сказал Путин, выступая на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции. При этом, по словам Путина, в Арктике скорость потепления еще выше.

Российский лидер подчеркнул, что вопросы изменения климата имеют исключительно важное значение. Он отметил, что Россия испытывает последствия глобального потепления на себе. "Мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории", - констатировал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:20 31.10.2021
Лавров считает, что НАТО не спешит налаживать отношения с РФ
0
21
17:10 31.10.2021
Проблемой в отношениях США и Турции продолжает оставаться С-400
0
45
16:20 31.10.2021
За все время пандемии в Болгарии отмечается самая сильная волна ковида
0
146
16:10 31.10.2021
Джонсон надеется, что Париж перестанет угрожать Лондону санкциями
0
156
15:40 31.10.2021
По экспертным оценкам РФ входит в число лидеров глобальной декарбонизации - Путин
0
192
14:20 31.10.2021
В Японии завершились выборы в нижнюю палату парламента
0
284
14:10 31.10.2021
Из-за связанного с COVID-19 расследования закрылся шанхайский "Диснейленд"
0
292
13:20 31.10.2021
При подаче исков Роспотребнадзор поддержит туристов из РФ отравившихся в Египте
0
332
13:10 31.10.2021
Оппозиция призывает опротестовать результаты муниципальных выборов в Тбилиси
0
347
12:20 31.10.2021
В Афганистане впервые публично выступил лидер радикального движения "Талибан"
0
438

Возврат к списку