За 10 лет средняя температура в РФ выросла на полградуса - Путин
16:05 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более, чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более, чем на полградуса", - сказал Путин, выступая на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции. При этом, по словам Путина, в Арктике скорость потепления еще выше.
Российский лидер подчеркнул, что вопросы изменения климата имеют исключительно важное значение. Он отметил, что Россия испытывает последствия глобального потепления на себе. "Мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории", - констатировал он.
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