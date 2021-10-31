За 10 лет средняя температура в РФ выросла на полградуса - Путин

16:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире. За 10 лет средняя температура выросла на полградуса.



"Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более, чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более, чем на полградуса", - сказал Путин, выступая на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции. При этом, по словам Путина, в Арктике скорость потепления еще выше.



Российский лидер подчеркнул, что вопросы изменения климата имеют исключительно важное значение. Он отметил, что Россия испытывает последствия глобального потепления на себе. "Мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории", - констатировал он.



