Проблемой в отношениях США и Турции продолжает оставаться С-400
17:10 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я думаю, очевидно, что С-400 - это вопрос, который продолжает волновать Конгресс и продолжает быть фактором во всех этих более широких вопросах в рамках наших [с Турцией] отношений в области обороны", - отметил американский чиновник.
"Я хочу сказать, что президент и администрация уже давно ясно дали понять, что С-400 - это проблема", - добавил он.
Представитель исполнительной власти США указал, что главы двух государств "провели очень конструктивный разговор"."Президент ясно выразил свое желание иметь конструктивные отношения с Турцией и найти эффективный способ преодоления наших разногласий", - пояснил чиновник.
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