Проблемой в отношениях США и Турции продолжает оставаться С-400

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 продолжает оставаться проблемой в американо-турецких отношениях. Об этом заявил журналистам в воскресенье представитель администрации США по итогам прошедших в Риме переговоров американского президента Джо Байдена и президента Турции Тайипа Эрдогана.



"Я думаю, очевидно, что С-400 - это вопрос, который продолжает волновать Конгресс и продолжает быть фактором во всех этих более широких вопросах в рамках наших [с Турцией] отношений в области обороны", - отметил американский чиновник.



"Я хочу сказать, что президент и администрация уже давно ясно дали понять, что С-400 - это проблема", - добавил он.



Представитель исполнительной власти США указал, что главы двух государств "провели очень конструктивный разговор"."Президент ясно выразил свое желание иметь конструктивные отношения с Турцией и найти эффективный способ преодоления наших разногласий", - пояснил чиновник.



