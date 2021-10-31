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Лавров считает, что НАТО не спешит налаживать отношения с РФ

17:20 31.10.2021

Россия не располагает информацией, что НАТО собирается наладить контакты с Москвой, альянс не желает никакого взаимодействия. Об этом в воскресенье заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам саммита стран Группы двадцати.

"У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает", - сказал глава российского дипведомства, отвечая на вопрос ТАСС о том, появились ли сигналы со стороны НАТО о необходимости налаживать диалог с Москвой.

"Она (НАТО - прим. ТАСС) желала, когда еще у нас были там представители и работал Совет Россия - НАТО, только учить нас жизни, требуя каждый раз: "Давайте соберем Совет Россия - НАТО и пообсуждаем Украину". Вот был весь их интерес, в нагнетании пропаганды и в оказании давления на Российскую Федерацию. Все, вопрос закрыт", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ также указал, что, если у НАТО появится повод для обращений к Москве, они могут сделать это через посла в Бельгии. "Мы уведомили Североатлантический альянс, что в случае чего [вы] можете посылать сигналы через этого дипломата", - добавил министр.

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