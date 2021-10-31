По итогам выборов в Японии Генсек правящей партии потерял свое место в парламенте
18:40 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политик проиграл в своем округе в префектуре Канагава кандидату от оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП). Амари уже заявил, что возьмет на себя ответственность за поражение и не исключил своего ухода в отставку после консультаций с председателем ЛДП, премьер- министром Фумио Кисидой.
Амари занял свой пост генсека в сентябре. В правительстве экс-премьера Синдзо Абэ он с 2012 по 2016 год был министром по восстановлению экономики.
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