По итогам выборов в Японии Генсек правящей партии потерял свое место в парламенте

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акира Амари, генсек правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), потерял свой депутатский мандат по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в нижнюю палату парламента. Об этом свидетельствуют данные предварительного подсчета голосов, результаты которого в прямом эфире транслирует телеканал Эн- эйч-кей.



Политик проиграл в своем округе в префектуре Канагава кандидату от оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП). Амари уже заявил, что возьмет на себя ответственность за поражение и не исключил своего ухода в отставку после консультаций с председателем ЛДП, премьер- министром Фумио Кисидой.



Амари занял свой пост генсека в сентябре. В правительстве экс-премьера Синдзо Абэ он с 2012 по 2016 год был министром по восстановлению экономики.



