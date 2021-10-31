0
0
33
НОВОСТИ

По итогам выборов в Японии Генсек правящей партии потерял свое место в парламенте

18:40 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акира Амари, генсек правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), потерял свой депутатский мандат по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в нижнюю палату парламента. Об этом свидетельствуют данные предварительного подсчета голосов, результаты которого в прямом эфире транслирует телеканал Эн- эйч-кей.

Политик проиграл в своем округе в префектуре Канагава кандидату от оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП). Амари уже заявил, что возьмет на себя ответственность за поражение и не исключил своего ухода в отставку после консультаций с председателем ЛДП, премьер- министром Фумио Кисидой.

Амари занял свой пост генсека в сентябре. В правительстве экс-премьера Синдзо Абэ он с 2012 по 2016 год был министром по восстановлению экономики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:50 31.10.2021
В Италии могут продлить режим ЧС в связи с пандемией
0
23
17:20 31.10.2021
Лавров считает, что НАТО не спешит налаживать отношения с РФ
0
159
17:10 31.10.2021
Проблемой в отношениях США и Турции продолжает оставаться С-400
0
166
16:20 31.10.2021
За все время пандемии в Болгарии отмечается самая сильная волна ковида
0
240
16:10 31.10.2021
Джонсон надеется, что Париж перестанет угрожать Лондону санкциями
0
248
16:05 31.10.2021
За 10 лет средняя температура в РФ выросла на полградуса - Путин
0
233
15:40 31.10.2021
По экспертным оценкам РФ входит в число лидеров глобальной декарбонизации - Путин
0
274
14:20 31.10.2021
В Японии завершились выборы в нижнюю палату парламента
0
349
14:10 31.10.2021
Из-за связанного с COVID-19 расследования закрылся шанхайский "Диснейленд"
0
359
13:20 31.10.2021
При подаче исков Роспотребнадзор поддержит туристов из РФ отравившихся в Египте
0
393

Возврат к списку