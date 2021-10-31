В Италии могут продлить режим ЧС в связи с пандемией
18:50 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Как правительство, мы руководствуемся научными данными. Если будет необходимость в продлении режима ЧС, то мы это сделаем без колебаний", - приводит его слово агентство АНСА. Министр также напомнил, что в Италии вновь наблюдается рост заражений.
Затронув вопрос китайских и российских вакцин, которые еще рассматриваются в Европейском медицинском агентстве (ЕМА), Сперанца выразил надежду, что в дальнейшем они будут признаны "по принципу взаимности" после соответствующих научных данных об их эффективности и безопасности.
В Италии за последние две недели число заражений коронавирусом увеличилось более чем на 40%. Вместе с этим уровень заполненности койко-мест пока остается достаточно стабильным.
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