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В Италии могут продлить режим ЧС в связи с пандемией

18:50 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией в Италии может быть продлен и после 31 декабря 2021 года. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

"Как правительство, мы руководствуемся научными данными. Если будет необходимость в продлении режима ЧС, то мы это сделаем без колебаний", - приводит его слово агентство АНСА. Министр также напомнил, что в Италии вновь наблюдается рост заражений.

Затронув вопрос китайских и российских вакцин, которые еще рассматриваются в Европейском медицинском агентстве (ЕМА), Сперанца выразил надежду, что в дальнейшем они будут признаны "по принципу взаимности" после соответствующих научных данных об их эффективности и безопасности.

В Италии за последние две недели число заражений коронавирусом увеличилось более чем на 40%. Вместе с этим уровень заполненности койко-мест пока остается достаточно стабильным.

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