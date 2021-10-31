Если конференция в Глазго закончится неудачей, то станет провалом всей мировой координации по климату - Джонсон

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что если 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), открывшаяся в воскресенье в Глазго, закончится неудачей, то это обнулит все достижения мировой координации в вопросах климата. Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20) в Риме.



"Страны, которые исторически и в настоящий момент больше всего ответственны за выбросы, не делают свою часть работы. Если мы хотим, чтобы COP26 не закончилась провалом, то это должно измениться. Очевидно, что если Глазго провалится, то вся конструкция развалится", - сказал он. "Парижское соглашение разрушится при первых расчетах", - добавил премьер. Джонсон назвал этот документ, принятый в 2015 году, "лишь клочком бумаги", подчеркнув важность дальнейшей работы по указанным в нем целям. "Мы должны заполнить этот клочок бумаги, наполнить его настоящим прогрессом, и я знаю, что человечеству по силам справиться с этой задачей", - сказал Джонсон.



Итоги саммита Группы двадцати глава британского правительства назвал "умеренным прогрессом", обратив внимание на то, что "лишь 12 членов G20 взяли на себя обязательство достичь глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году или ранее". В тексте итоговой декларации моментом достижения этой цели указывается "примерно середина века".



