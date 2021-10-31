На выборах мэра Харькова зарегистрировано 32 сообщения о нарушениях
21:20 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По состоянию на 15:00 (16:00 мск) полиция Харьковской области зарегистрировала 32 сообщения о нарушении избирательного законодательства. По всем обращениям идет тщательная проверка", - говорится в сообщении. Речь идет о таких нарушениях, как пребывание более одного человека в кабинке для голосования, попытки проголосовать без паспорта и прочие.
Уголовное дело возбуждено по заявлению наблюдателей, которые сообщили, что члены комиссии на одном из избирательных участков в Киевском районе города поставили подписи на пустом протоколе о подсчете голосов. "Заместитель председателя участковой избирательной комиссии добровольно выдала два одинаковых экземпляра протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. На каждом из них наверху было написано "Образец". Указанные экземпляры изъяты", - проинформировали в полиции. Уточняется, что дело открыто по статье о фальсификациях на выборах.
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