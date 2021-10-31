На выборах мэра Харькова зарегистрировано 32 сообщения о нарушениях

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции Харьковской области зарегистрировали 32 сообщения о нарушениях на выборах мэра областного центра, возбуждено одно уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщила пресс- служба областного управления полиции.



"По состоянию на 15:00 (16:00 мск) полиция Харьковской области зарегистрировала 32 сообщения о нарушении избирательного законодательства. По всем обращениям идет тщательная проверка", - говорится в сообщении. Речь идет о таких нарушениях, как пребывание более одного человека в кабинке для голосования, попытки проголосовать без паспорта и прочие.



Уголовное дело возбуждено по заявлению наблюдателей, которые сообщили, что члены комиссии на одном из избирательных участков в Киевском районе города поставили подписи на пустом протоколе о подсчете голосов. "Заместитель председателя участковой избирательной комиссии добровольно выдала два одинаковых экземпляра протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. На каждом из них наверху было написано "Образец". Указанные экземпляры изъяты", - проинформировали в полиции. Уточняется, что дело открыто по статье о фальсификациях на выборах.



