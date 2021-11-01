Москва может не ограничиться словами в адрес Киева после применения Bayraktar - NI
09:00 01.11.2021 Источник: Известия
Москва может не ограничиться резкими словами в адрес Киева после применения турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе. Об этом 31 октября пишет журнал National Interest.
«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», — считает автор статьи.
По его словам, закупка и развертывание Украиной турецких дронов может привести к эскалации конфликта на Донбассе.
«Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», — подытожил обозреватель.
Ранее в этот же день внештатный советник главы офиса украинского президента и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина не нарушила Минские договоренности, применив беспилотник турецкого производства Bayraktar в Донбассе, так как в Минских соглашениях говорится о запрете применения иностранных дронов, а БПЛА, стоящие на вооружении украинских вооруженных сил, не являются иностранными.
26 октября генштаб вооруженных сил Украины заявил о применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. На следующий день представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что БПЛА на юго-востоке Украины может использовать только специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, а стороны конфликта должны соблюдать сдержанность. Известия
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