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В Москве священник открыл стрельбу после нападения на территории храма

09:05 01.11.2021

В Москве священнослужитель открыл стрельбу после того, как неизвестный мужчина напал на него в храме.

Инцидент произошел днем на улице Генерала Белобородова. По данным РЕН ТВ, посторонний человек стал драться с батюшкой в туалете. Чтобы защитить себя, священнослужитель неожиданно для всех достал сигнальный пистолет и произвел выстрел.

Однако это не успокоило агрессора, а, наоборот, спровоцировало его на новую атаку. Он набросился на батюшку и ударил его несколько раз, после чего попытался скрыться. Священнослужитель попытался помешать ему, но нападавший скрылся в направлении кладбища. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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