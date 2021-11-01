Ситуацию с ковидом в мире удастся в целом взять под контроль в ближайшие месяцы - Медведев

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с коронавирусом в мире может быть в целом взята под контроль в ближайшие месяцы, но нужно быть готовыми отражать подобные угрозы и в будущем. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в "Российской газете".

"Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль. Но также очевидно и другое: необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем", - написал Медведев. По его оценке, от государств всего мира "это требует серьезнейшего внимания ко всем системам, ответственным за жизнь, здоровье и благополучие граждан".

Кроме того, Медведев подчеркнул, что коронавирус останется "очень надолго". "Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции", - заметил он.