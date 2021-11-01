Шестой флот США направил командный корабль в Черное море для проведения операций с НАТО

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в "Твиттере" Шестого флота американских ВМС.

"Флагманский корабль Шестого флота [США] Mount Whitney <...> начал свой переход в северном направлении в Черном море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - указано в заявлении.