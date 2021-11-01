Шестой флот США направил командный корабль в Черное море для проведения операций с НАТО
09:32 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в "Твиттере" Шестого флота американских ВМС.
"Флагманский корабль Шестого флота [США] Mount Whitney <...> начал свой переход в северном направлении в Черном море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - указано в заявлении.
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