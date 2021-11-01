В праве выезда из России из-за долгов ограничены 4,2 млн человек
10:00 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 4 млн россиян в настоящее время ограничены в праве выезда за пределы России из-за долгов. Об этом сообщил ТАСС директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью, полный текст которого будет опубликован в понедельник на сайте агентства.
"В настоящее время в отношении должников действует 4,2 млн постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации", - сообщил он, заметив, что ограничение личных неимущественных прав должников является действенной мерой, побуждающей должников к исполнению требований исполнительных документов.
"Одновременно с этим активно применяется временное ограничение на пользование должниками специальным правом управления транспортным средством. В настоящее время в рамках 284,5 тыс. исполнительных производств должники ограничены в пользовании специальным правом (водительскими правами - прим. ТАСС)", - сказал главный судебный пристав РФ.
По его словам, основной причиной неисполнения гражданами судебных актов и актов уполномоченных органов в добровольном порядке является отсутствие в обществе четко сформировавшегося понимания обязанности самостоятельного и добровольного исполнения. "В связи с этим необходимо ориентироваться на создание условий, при которых граждане будут максимально заинтересованы в самостоятельном и добровольном их исполнении", - подчеркнул он. По его словам, как показывает зарубежный опыт, эффективным для мотивирования граждан является отказ в предоставлении некоторых видов государственных услуг, например, в регистрации автомобиля или допуске к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами и иных услуг, не являющихся социально значимыми.
НОВОСТИ
- 10:05 01.11.2021
- Уровень поддержки Байдена упал с августа на 7% - опрос
- 09:55 01.11.2021
- Сбер принял более 10 тысяч заявок и выдал первый кредит по льготной программе кредитования под 3%
- 09:32 01.11.2021
- Шестой флот США направил командный корабль в Черное море для проведения операций с НАТО
- 09:20 01.11.2021
- Ситуацию с ковидом в мире удастся в целом взять под контроль в ближайшие месяцы - Медведев
- 09:05 01.11.2021
- В Москве священник открыл стрельбу после нападения на территории храма
- 09:00 01.11.2021
- Москва может не ограничиться словами в адрес Киева после применения Bayraktar - NI
- 21:20 31.10.2021
- На выборах мэра Харькова зарегистрировано 32 сообщения о нарушениях
- 21:10 31.10.2021
- За распределение сырьевых материалов из запасов США будет отвечать Минобороны
- 21:00 31.10.2021
- Если конференция в Глазго закончится неудачей, то станет провалом всей мировой координации по климату - Джонсон
- 19:10 31.10.2021
- В турецкой провинции Анталья в ДТП пострадали девять россиян - генконсульство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать