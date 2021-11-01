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Уровень поддержки Байдена упал с августа на 7% - опрос

10:05 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена упал с августа текущего года на 7%, а с апреля - на 11%. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного специалистами телекомпании Эн-би-си.

По его итогам, деятельность Байдена на посту президента США положительно оценивают 42% американцев. В августе данные аналогичного опроса свидетельствовали о поддержке политики Байдена 49% американцев, в апреле - 53%. Телекомпания отмечает, что колебания уровня поддержки предшественника Байдена - республиканца Дональда Трампа за время его президентства не превышали 9%.

Опрос проводился в период с 23 по 26 октября среди 1 000 совершеннолетних жителей Соединенных Штатов.

Ранее социологическая служба Gallup ("Гэллап") сообщила, что рейтинг Байдена падает быстрее, чем у большинства лидеров США с середины XX века. Предыдущий антирекорд принадлежал 44-му президенту США Бараку Обаме (занимал пост в 2009-2017 гг.), его рейтинг за первые девять месяцев с момента вступления в должность снизился на 10,1%.

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