В мире сделали более 7 млрд прививок от коронавируса - подсчеты ТАСС

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 7 миллиардов. Более половины из них приходится на три страны - Китай (2,3 млрд), Индию (1,1 млрд) и США (0,4 млрд), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

На данный момент людям ввели 7,001 млрд доз вакцин от ковида. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и число сделанных прививок.

При этом темпы вакцинации в мире снижаются - предыдущий млрд прививок был введен за 29 дней, а для достижения нового млрд потребовалось 37 дней.

В ОАЭ и на Мальте привиты уже более 90% жителей. А в таких государствах, как Португалия, Куба, Чили, Исландия, Камбоджа, Катар, Испания, Сингапур, Бруней и Южная Корея хотя бы одним компонентом привились уже более 80% населения.

В России, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, провели уже более 50,9 млн полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 56,8 млн раз. При этом уровень коллективного иммунитета к ковиду в стране составляет 46,8%.

Всего в мире в гражданском обороте находятся более десяти вакцин от коронавируса, в том числе российские "Спутник V", "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак", препараты американского концерна Pfizer и его германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также продукция американских разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.