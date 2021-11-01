Всемирная универсальная выставка ЭКСПО может пройти в Москве в 2030 году
10:30 01.11.2021
|Автор фото: Юрий Кулаков
В сообщении говорится: «Международное бюро выставок (BIE) 29 октября завершило прием заявок на право проведения Всемирной выставки в 2030 году. В итоговом списке - пять городов-кандидатов: Москва (Россия), Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Одновременно с закрытием заявочного окна в России началась кампания по поддержке заявки российской столицы на «Экспо-2030». Символичный старт будет дан в Москве: после закрытия приема заявок одна из главных достопримечательностей столицы - Останкинская башня - окрасится в цвета российской заявки».
Поддержать Москву в соц. сетях можно разместив фото с любимым видом столицы с хэштегом #времяэкспо, авторы лучших работ получат подарки от заявочного комитета «Москва Экспо-2030».
Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, Москва имеет опыт проведения важных международных мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу и Олимпиада. В материале приводятся его слова: «По сути, «Экспо» - это единственное крупнейшее событие, которое никогда раньше не проходило в Москве. Опыт проведения Всемирной выставки в других странах показывает, что «Экспо» является драйвером дополнительного развития, привлекает новые инвестиции, создает рабочие места. Мы уверены, что в случае положительного решения Москва проведет «Экспо-2030» на высочайшем уровне».
Место для проведения выставки, в случае победы столицы, уже выбрано, это район «новой» Москвы вблизи аэропорта Внуково.
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