0
0
119
НОВОСТИ

Всемирная универсальная выставка ЭКСПО может пройти в Москве в 2030 году

10:30 01.11.2021

башня.JPG
Автор фото: Юрий Кулаков
В Москве стартовала кампания по поддержке проведения в столице выставки «Экспо» в 2030 году - сообщается на сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится: «Международное бюро выставок (BIE) 29 октября завершило прием заявок на право проведения Всемирной выставки в 2030 году. В итоговом списке - пять городов-кандидатов: Москва (Россия), Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Одновременно с закрытием заявочного окна в России началась кампания по поддержке заявки российской столицы на «Экспо-2030». Символичный старт будет дан в Москве: после закрытия приема заявок одна из главных достопримечательностей столицы - Останкинская башня - окрасится в цвета российской заявки».

Поддержать Москву в соц. сетях можно разместив фото с любимым видом столицы с хэштегом #времяэкспо, авторы лучших работ получат подарки от заявочного комитета «Москва Экспо-2030».

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, Москва имеет опыт проведения важных международных мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу и Олимпиада. В материале приводятся его слова: «По сути, «Экспо» - это единственное крупнейшее событие, которое никогда раньше не проходило в Москве. Опыт проведения Всемирной выставки в других странах показывает, что «Экспо» является драйвером дополнительного развития, привлекает новые инвестиции, создает рабочие места. Мы уверены, что в случае положительного решения Москва проведет «Экспо-2030» на высочайшем уровне».

Место для проведения выставки, в случае победы столицы, уже выбрано, это район «новой» Москвы вблизи аэропорта Внуково.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 01.11.2021
Украинские силовики за сутки дважды обстреляли ДНР, сообщили в республике
0
29
11:20 01.11.2021
Россия и Китай фактически "не появились" по вопросам климата на саммите G20 - Байден
0
59
11:07 01.11.2021
Сергунина: Более 65 млн звонков в контакт-центр Москвы обработал искусственный интеллект
0
74
11:05 01.11.2021
Цена газа в Европе выросла на 11% на фоне остановки прокачки в Германию по Ямал - Европе
0
88
11:00 01.11.2021
"Интер РАО" с 1 ноября нарастила экспорт электроэнергии в Китай почти вдвое
0
92
10:32 01.11.2021
В мире сделали более 7 млрд прививок от коронавируса - подсчеты ТАСС
0
128
10:20 01.11.2021
Треть американцев верит, что у Трампа была украдена победа на выборах 2020 года - опрос
0
139
10:05 01.11.2021
Уровень поддержки Байдена упал с августа на 7% - опрос
0
181
10:00 01.11.2021
В праве выезда из России из-за долгов ограничены 4,2 млн человек
0
183
09:55 01.11.2021
Сбер принял более 10 тысяч заявок и выдал первый кредит по льготной программе кредитования под 3%
0
186

Возврат к списку