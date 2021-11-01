0
0
93
НОВОСТИ

"Интер РАО" с 1 ноября нарастила экспорт электроэнергии в Китай почти вдвое

11:00 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания "Интер РАО" с 1 ноября 2021 года увеличила экспорт электроэнергии в Китай почти вдвое, сообщил ТАСС представитель компании.

"Да", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина сообщила журналистам, что китайская сторона подала официальный запрос на увеличение поставок до 555 млн кВт ч в месяц. Она подчеркнула, что компания покроет практически весь объем заявки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 01.11.2021
Украинские силовики за сутки дважды обстреляли ДНР, сообщили в республике
0
29
11:20 01.11.2021
Россия и Китай фактически "не появились" по вопросам климата на саммите G20 - Байден
0
59
11:07 01.11.2021
Сергунина: Более 65 млн звонков в контакт-центр Москвы обработал искусственный интеллект
0
74
11:05 01.11.2021
Цена газа в Европе выросла на 11% на фоне остановки прокачки в Германию по Ямал - Европе
0
88
10:32 01.11.2021
В мире сделали более 7 млрд прививок от коронавируса - подсчеты ТАСС
0
128
10:30 01.11.2021
Всемирная универсальная выставка ЭКСПО может пройти в Москве в 2030 году
0
118
10:20 01.11.2021
Треть американцев верит, что у Трампа была украдена победа на выборах 2020 года - опрос
0
139
10:05 01.11.2021
Уровень поддержки Байдена упал с августа на 7% - опрос
0
181
10:00 01.11.2021
В праве выезда из России из-за долгов ограничены 4,2 млн человек
0
183
09:55 01.11.2021
Сбер принял более 10 тысяч заявок и выдал первый кредит по льготной программе кредитования под 3%
0
186

Возврат к списку