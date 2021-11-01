"Интер РАО" с 1 ноября нарастила экспорт электроэнергии в Китай почти вдвое
11:00 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания "Интер РАО" с 1 ноября 2021 года увеличила экспорт электроэнергии в Китай почти вдвое, сообщил ТАСС представитель компании.
"Да", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина сообщила журналистам, что китайская сторона подала официальный запрос на увеличение поставок до 555 млн кВт ч в месяц. Она подчеркнула, что компания покроет практически весь объем заявки.
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