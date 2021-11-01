Цена газа в Европе выросла на 11% на фоне остановки прокачки в Германию по Ямал - Европе

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов выросла на 11% на фоне остановки прямой прокачки газа в Германию по Ямал - Европе и начала реверсных поставок в субботу, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов поднялась до почти $861 за 1 тыс. куб. м, или 72 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Общий рост цены превысил 11%.

Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром в субботу. Так, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а в период с 10:00 до 11:00 мск и вовсе прекратилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении. При этом, как следует из данных оператора польской сети газопроводов Gaz-System, газ продолжает поступать по Ямал - Европе на территорию Польши с востока, но последующая прокачка на запад в Германию в настоящий момент не ведется.