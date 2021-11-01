Россия и Китай фактически "не появились" по вопросам климата на саммите G20 - Байден
11:20 01.11.2021 Источник: Коммерсант.ru
Президент США Джо Байден считает, что разочарования по обязательствам G20 о климате связаны с позициями России и Китая. По его мнению, они «фактически не появились» на саммите по этой теме.
«Разочарование связано с тем фактом, что Россия, не только Россия, но и Китай фактически не появились с точки зрения каких-либо обязательств по борьбе с изменением климата»,— сказал господин Байден на пресс-конференции по итогам саммита (цитата по Bloomberg). Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления «некоторых неправительственных организаций», что обязательства G20 по климату не впечатляют. Коммерсантъ
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